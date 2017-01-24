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61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз http://www.segodnya.ua/img/article/7911/34_main.1485245848.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/34_tn.1485245848.jpg Звезды Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года

61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

Сегодня, 10:14

Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года

Мел Гибсон с подргой. Фото: AFP
Мел Гибсон с подргой. Фото: AFP

У американского актера и режиссера Мела Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.

Отмечается, что мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.

Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года.

Как отметил источник, артист на седьмом небе от счастья: "Они дома, все здоровы и счастливы".
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