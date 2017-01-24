61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года
У американского актера и режиссера Мела Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.
Отмечается, что мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.
Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года.
Как отметил источник, артист на седьмом небе от счастья: "Они дома, все здоровы и счастливы".
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