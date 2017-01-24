61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года

У американского актера и режиссера Мела Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.

Отмечается, что мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.

Мать ребенка – Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года.

Как отметил источник, артист на седьмом небе от счастья: "Они дома, все здоровы и счастливы".