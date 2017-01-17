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61-летняя Крис Дженнер собирается замуж за 36-летнего бойфренда http://www.segodnya.ua/img/article/7890/24_main.1484655898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/24_tn.1484655898.jpg Звезды Мать Ким Кардашьян улаживает последние формальности, чтобы иметь возможность узаконить отношения с Кори Гэмблом

61-летняя Крис Дженнер собирается замуж за 36-летнего бойфренда

Сегодня, 15:30

Мать Ким Кардашьян улаживает последние формальности, чтобы иметь возможность узаконить отношения с Кори Гэмблом

Крис Дженнер. Фото: AFP
Крис Дженнер. Фото: AFP

В этом году семья Кардашьян-Дженнер увеличится еще на одного человека. На днях стало известно, что 61-летняя Крис Дженнер улаживает последние формальности, чтобы иметь возможность узаконить отношения со своим 36-летним возлюбленным Кори Гэмблом. По словам инсайдеров: "Сейчас Крис и ее адвокаты подготавливают брачный договор, и как только Кори его подпишет, ребята сразу же начнут готовиться к свадьбе. Ориентировочно она должна состояться в начале весны". Кроме того, источники, близкие к паре, заверили: "Крис давно не была так счастлива, она наконец-то чувствует себя любимой и защищенной".

Напомним, Кори сделал предложение своей возлюбленной в середине сентября прошлого года, на которое она с радостью ответила согласием. В общей сложности знаменитости вместе уже чуть больше двух лет.

Стоит отметить, что для Крис это будет уже третий брак. Впервые звезда реалити вышла замуж в 1978 году за адвоката Роберта Кардашьяна, от которого она родила четверых детей — Кортни, Ким, Хлои и Роба. Пара развелась в 1991. В этом же году Крис вступила в официальные отношения с олимпийским чемпионом Брюсом Дженнером. В этом союзе у пары появилось две дочери — Кендалл и Кайли. Их брак распался в 2015 году.
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Источник:

elle.ru

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