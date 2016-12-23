62-летняя Лайма Вайкуле выглядит ровесницей 39-летней Елены Ваенги (фото)
Знаменитости выступили в дуэте на новогоднем концерте
Певица Елена Ваенга порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивными фото, сделанными за кулисами новогоднего концерта. На снимках исполнительница позирует вместе с Лаймой Вайкуле, которая может похвастаться помолодевшим внешним видом. 62-летняя Вайкуле выглядит ровесницей 39-летней Ваенги.
"Грандиозная женщина, снимаю шляпу", – подписала кадр Елена.
"Да Вы обе хороши", "Потрясающие обе", "Обе красотки и талантливые очень!", "Лайма-богиня", "Шикарные дамы", "Потрясно выглядишь", "Две грации получились", "Настоящие леди", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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