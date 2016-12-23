62-летняя Лайма Вайкуле выглядит ровесницей 39-летней Елены Ваенги (фото)

Знаменитости выступили в дуэте на новогоднем концерте

Певица Елена Ваенга порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивными фото, сделанными за кулисами новогоднего концерта. На снимках исполнительница позирует вместе с Лаймой Вайкуле, которая может похвастаться помолодевшим внешним видом. 62-летняя Вайкуле выглядит ровесницей 39-летней Ваенги.

"Грандиозная женщина, снимаю шляпу", – подписала кадр Елена.

"Да Вы обе хороши", "Потрясающие обе", "Обе красотки и талантливые очень!", "Лайма-богиня", "Шикарные дамы", "Потрясно выглядишь", "Две грации получились", "Настоящие леди", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram