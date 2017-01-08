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62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/2_main.1483866496.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/2_tn.1483866496.jpg Звезды Поклонники пришли в восторг от форм певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами

62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике (фото)

Сегодня, 11:05

Поклонники пришли в восторг от форм певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами

Успенская выглядит молодо. Фото: instagram.com/uspenskayalubov
Успенская выглядит молодо. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

Певица Любовь Успенская проводит праздники в солнечном Дубае, в одном из самых роскошных и популярных отелей Бурдж-эль-Араб.

При этом 62-летняя певица делится со своими поклонниками откровенными снимками, на которых она демонстрирует свою фигуру.

В Instagram Успенская опубликовала снимок с пляжа, где она загорает в купальнике.

"Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит", – подписала она фото.

Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит

Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov)

Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами за стройные ножки.

Тем временем Анну Семенович на отдыхе без косметики жестко раскритиковали.
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