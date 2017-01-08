62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике (фото)

Поклонники пришли в восторг от форм певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами

Певица Любовь Успенская проводит праздники в солнечном Дубае, в одном из самых роскошных и популярных отелей Бурдж-эль-Араб.

При этом 62-летняя певица делится со своими поклонниками откровенными снимками, на которых она демонстрирует свою фигуру.

В Instagram Успенская опубликовала снимок с пляжа, где она загорает в купальнике.

"Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит", – подписала она фото.

Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 6 2017 в 1:07 PST

Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами за стройные ножки.

Тем временем Анну Семенович на отдыхе без косметики жестко раскритиковали.