62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике (фото)
Поклонники пришли в восторг от форм певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами
Певица Любовь Успенская проводит праздники в солнечном Дубае, в одном из самых роскошных и популярных отелей Бурдж-эль-Араб.
При этом 62-летняя певица делится со своими поклонниками откровенными снимками, на которых она демонстрирует свою фигуру.
В Instagram Успенская опубликовала снимок с пляжа, где она загорает в купальнике.
"Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит", – подписала она фото.
Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами за стройные ножки.
Тем временем Анну Семенович на отдыхе без косметики жестко раскритиковали.
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