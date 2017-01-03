62-летняя Любовь Успенская забыла надеть лифчик для поздравления с Новым годом (видео)

Не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид

Певица Любовь Успенская решила в необычный способ поздравить поклонников с Новым годом.

Для этого она записала короткий видеоролик и выложила его в Instagram.

"Всех друзей, с Новым годом! Будьте счастливы в 2017 году", – подписала она видеоролик, на котором с маской новоизбранного президента США Дональда Трампа поздравляет с праздниками.

Примечательно, что не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид. Подписчиков в соцсети смутило то, что 62-летняя Успенская не надела лифчик.

Всех друзей , Сновым Годом !!! Будте счастливы в 2017 году . Видео опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 1 2017 в 12:58 PST

"Любаша! Ну где же лифчик то?", "Кошмар", "И что смешного?", "Не смешно", "Да оставьте Трампа в покое или нечем заняться", – пишут ей поклонники.