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62-летняя Любовь Успенская забыла надеть лифчик для поздравления с Новым годом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/66_main.1483431204.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/66_tn.1483431204.jpg Звезды Не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид

62-летняя Любовь Успенская забыла надеть лифчик для поздравления с Новым годом (видео)

Сегодня, 11:09

Не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид

Успенская смутила поклонников. Фото: instagram.com/uspenskayalubov
Успенская смутила поклонников. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

Певица Любовь Успенская решила в необычный способ поздравить поклонников с Новым годом.

Для этого она записала короткий видеоролик и выложила его в Instagram.

"Всех друзей, с Новым годом! Будьте счастливы в 2017 году", – подписала она видеоролик, на котором с маской новоизбранного президента США Дональда Трампа поздравляет с праздниками.

Примечательно, что не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид. Подписчиков в соцсети смутило то, что 62-летняя Успенская не надела лифчик.

Всех друзей , Сновым Годом !!! Будте счастливы в 2017 году .

Видео опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov)

"Любаша! Ну где же лифчик то?", "Кошмар", "И что смешного?", "Не смешно", "Да оставьте Трампа в покое или нечем заняться", – пишут ей поклонники.
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"Сегодня"

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