62-летняя Любовь Успенская забыла надеть лифчик для поздравления с Новым годом (видео)
Не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид
Певица Любовь Успенская решила в необычный способ поздравить поклонников с Новым годом.
Для этого она записала короткий видеоролик и выложила его в Instagram.
"Всех друзей, с Новым годом! Будьте счастливы в 2017 году", – подписала она видеоролик, на котором с маской новоизбранного президента США Дональда Трампа поздравляет с праздниками.
Примечательно, что не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид. Подписчиков в соцсети смутило то, что 62-летняя Успенская не надела лифчик.
"Любаша! Ну где же лифчик то?", "Кошмар", "И что смешного?", "Не смешно", "Да оставьте Трампа в покое или нечем заняться", – пишут ей поклонники.
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