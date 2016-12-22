62-летняя модель Кристи Бринкли встречается с Дэвидом Фостером

Кристи Бринкли и Дэвид Фостер завели роман. 62-летнюю модель и писательницу и 67-летнего музыкального продюсера уже несколько раз видели на свиданиях. Их первая встреча состоялась в августе, в Нью-Йорке. А совсем недавно, 14 декабря, Кристи и Дэвида сфотографировали за ужином в нью-йоркском местечке "Ralph Lauren Polo Bar", после которого они отправились в джаз-клуб "Blue Note" на шоу трубача Криса Ботти.

На следующий день Бринкли и Фостер встретились снова. Для второго свидания они выбрали концерт Андреа Бочелли в Мэдисон-сквер-гарден. После этого, впрочем, оба уехали из Нью-Йорка — каждый занялся своими делами.

Инсайдер, приближенный к паре, рассказал: "Они прекрасно провели время вместе. Но совместных планов на праздники они не строили и пока не договаривались о следующей встрече".

Кристи Бринкли была замужем четыре раза, и со своим последним мужем Питером Куком, от которого у нее четверо детей, она развелась в 2008 году после 12 лет брака (также у нее есть дочь, певица Алекса Рэй, от одного из предыдущих браков). В августе этого года она разорвала отношения с 64-летним музыкантом Джоном Меткалфом, с которым встречалась около года.

Дэвид Фостер не так давно развелся с матерью сестер Джиджи и Беллы Хадид, Иоландой Хадид. Он, как и Бринкли, состоял в браке четыре раза.