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62-летняя модель Кристи Бринкли встречается с Дэвидом Фостером http://www.segodnya.ua/img/article/7819/78_main.1482404024.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/78_tn.1482404024.jpg Звезды Кристи Бринкли была замужем четыре раза

62-летняя модель Кристи Бринкли встречается с Дэвидом Фостером

Сегодня, 13:30

Кристи Бринкли была замужем четыре раза

Кристи Бринкли. Фото: Instagram
Кристи Бринкли. Фото: Instagram

Кристи Бринкли и Дэвид Фостер завели роман. 62-летнюю модель и писательницу и 67-летнего музыкального продюсера уже несколько раз видели на свиданиях. Их первая встреча состоялась в августе, в Нью-Йорке. А совсем недавно, 14 декабря, Кристи и Дэвида сфотографировали за ужином в нью-йоркском местечке "Ralph Lauren Polo Bar", после которого они отправились в джаз-клуб "Blue Note" на шоу трубача Криса Ботти.

На следующий день Бринкли и Фостер встретились снова. Для второго свидания они выбрали концерт Андреа Бочелли в Мэдисон-сквер-гарден. После этого, впрочем, оба уехали из Нью-Йорка — каждый занялся своими делами.

Инсайдер, приближенный к паре, рассказал: "Они прекрасно провели время вместе. Но совместных планов на праздники они не строили и пока не договаривались о следующей встрече".

Кристи Бринкли была замужем четыре раза, и со своим последним мужем Питером Куком, от которого у нее четверо детей, она развелась в 2008 году после 12 лет брака (также у нее есть дочь, певица Алекса Рэй, от одного из предыдущих браков). В августе этого года она разорвала отношения с 64-летним музыкантом Джоном Меткалфом, с которым встречалась около года.

Дэвид Фостер не так давно развелся с матерью сестер Джиджи и Беллы Хадид, Иоландой Хадид. Он, как и Бринкли, состоял в браке четыре раза.
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Источник:

ok-magazine.ru

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