63-летняя Ким Бэсинджер удивила внешним видом на премьере "На 50 оттенков темнее" (фото)
Актриса знаменитой романтической ленты "Девять с половиной недель" показала последствия пластики лица
Актриса Ким Бэсинджер – не частая гостья светских мероприятий. На днях актриса сделала исключение и посетила премьеру фильма "На 50 оттенков темнее" (продолжение эротической драмы "50 оттенков серого"), снятого по мотивам романа писательницы Э.Л. Джеймс.
Бесинджер, сыгравшая бывшую любовницу главного героя, познакомившую его с миром БДСМ, появилась на премьере в черном платье в пол с драпировкой. 63-летняя Бэсинджер продемонстрировала изменившееся лицо.
Напомним, бывшая жена Алека Болдуина в 2015 году прибегла к подтяжке лица и блефаропластике.
Лицо Ким выглядит перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись вверх.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
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