63-летняя Ким Бэсинджер удивила внешним видом на премьере "На 50 оттенков темнее" (фото)

Актриса знаменитой романтической ленты "Девять с половиной недель" показала последствия пластики лица

Актриса Ким Бэсинджер – не частая гостья светских мероприятий. На днях актриса сделала исключение и посетила премьеру фильма "На 50 оттенков темнее" (продолжение эротической драмы "50 оттенков серого"), снятого по мотивам романа писательницы Э.Л. Джеймс.

Бесинджер, сыгравшая бывшую любовницу главного героя, познакомившую его с миром БДСМ, появилась на премьере в черном платье в пол с драпировкой. 63-летняя Бэсинджер продемонстрировала изменившееся лицо.

Напомним, бывшая жена Алека Болдуина в 2015 году прибегла к подтяжке лица и блефаропластике.

Лицо Ким выглядит перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись вверх.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP