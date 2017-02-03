63-летняя Ким Бэсинджер удивила внешним видом на премьере "На 50 оттенков темнее" (фото)

Сегодня, 15:00

Актриса знаменитой романтической ленты "Девять с половиной недель" показала последствия пластики лица

Ким Бэсинджер. Фото: AFP
Ким Бэсинджер. Фото: AFP

Актриса Ким Бэсинджер – не частая гостья светских мероприятий.  На днях актриса сделала исключение и  посетила премьеру фильма "На 50 оттенков темнее" (продолжение эротической драмы "50 оттенков серого"), снятого по мотивам романа писательницы Э.Л. Джеймс.

Бесинджер, сыгравшая бывшую любовницу главного героя, познакомившую его с миром БДСМ, появилась на премьере в черном платье в пол с драпировкой. 63-летняя Бэсинджер продемонстрировала изменившееся лицо.

Напомним, бывшая жена Алека Болдуина в 2015 году прибегла к подтяжке лица и блефаропластике.

Лицо Ким выглядит перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись вверх.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 
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"Сегодня"

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