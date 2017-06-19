63-летняя Лайма Вайкуле в оригинальном наряде восхитила внешним видом
Вайкуле стала гостьей программы "Вечерний Ургант"
Певица Лайма Вайкуле стала гостьей программы "Вечерний Ургант". 63-летняя артистка появилась на шоу в оригинальном наряде.
Лайма похвасталась цветущим внешним видом и молодым лицом. На фото в Instagram певица позирует в компании Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева.
Для шоу Вайкуле выбрала белый костюм, состоящий из длинной юбки с оборками и жилета с кружевом.
Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Шикарно выглядите", "Вне возраста", "Как всегда бесподобна", "Шикарная женщина", "Выглядит сильно и обворожительно", "Лайма, вы вообще не меняетесь", "Лайма шикарна всегда и как девчушка", "Лайма современная и крутая", "Красавица, потрясающая женщина и певица", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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