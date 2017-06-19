63-летняя Лайма Вайкуле в оригинальном наряде восхитила внешним видом

Певица Лайма Вайкуле стала гостьей программы "Вечерний Ургант". 63-летняя артистка появилась на шоу в оригинальном наряде.

Лайма похвасталась цветущим внешним видом и молодым лицом. На фото в Instagram певица позирует в компании Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева.

Для шоу Вайкуле выбрала белый костюм, состоящий из длинной юбки с оборками и жилета с кружевом.

Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Шикарно выглядите", "Вне возраста", "Как всегда бесподобна", "Шикарная женщина", "Выглядит сильно и обворожительно", "Лайма, вы вообще не меняетесь", "Лайма шикарна всегда и как девчушка", "Лайма современная и крутая", "Красавица, потрясающая женщина и певица", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram