63-летняя Любовь Успенская появилась в Кремле в прозрачном платье
Поклонники Успенской пришли в восторг от ее платья и внешнего вида
Певица Любовь Успенская умеет удивлять своих поклонников внешним видом и смелыми нарядами. В Кремлевский дворец на церемонию вручения премии "Шансон-2017" она пришла в прозрачном платье.
Снимком со своим образом певица поделилась в Instagram.
"Я в Кремле с моими авторами получили премию Шансон Года за песню "Еще люблю", которая находилась в топе хит-парада радио Шансон 26 недель", – порадовалась певица.
На фото 63-летняя Любовь позирует в полупрозрачном длинном платье, украшенном камнями и с особым акцентом на зоне декольте.
Примечательно, что поклонники Успенской пришли в восторг от ее платья и внешнего вида, поэтому в комментариях завалили ее комплиментами, назвав наряд "волшебным".
Вы сейчас просматриваете новость "63-летняя Любовь Успенская появилась в Кремле в прозрачном платье". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии