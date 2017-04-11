63-летняя Любовь Успенская появилась в Кремле в прозрачном платье

Сегодня, 04:16

Поклонники Успенской пришли в восторг от ее платья и внешнего вида

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

Певица Любовь Успенская умеет удивлять своих поклонников внешним видом и смелыми нарядами. В Кремлевский дворец на церемонию вручения премии "Шансон-2017" она пришла в прозрачном платье.

Снимком со своим образом певица поделилась в Instagram.

"Я в Кремле с моими авторами получили премию Шансон Года за песню "Еще люблю", которая находилась в топе хит-парада радио Шансон 26 недель", – порадовалась певица.

На фото 63-летняя Любовь позирует в полупрозрачном длинном платье, украшенном камнями и с особым акцентом на зоне декольте.

Примечательно, что поклонники Успенской пришли в восторг от ее платья и внешнего вида, поэтому в комментариях завалили ее комплиментами, назвав наряд "волшебным".  
фото, платье, Успенская, певица, поклонники, наряд, instagram, декольте, публикация, Любовь Успенская

Вы сейчас просматриваете новость "63-летняя Любовь Успенская появилась в Кремле в прозрачном платье". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Певица выглядит отлично. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

62-летняя Любовь Успенская засветила грудь в прозрачном платье

23 Февраля, 10:39

Свой образ она дополнила массивными сережками, вечерним макияжем и нежной прической с легкими локонами

Звезды

Ратаковски, Стоун, Успенская, Шер, Апфель. Фото: instagram

Красоте все возрасты покорны: как выглядят знаменитости в 25 и 90 лет

20 Февраля, 07:39

Согласно возрастной классификации ВОЗ, средний возраст заканчивается только в шестьдесят лет

Звезды

Певица выглядит отлично. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

Филипп Киркоров подарил 62-летней Любови Успенской прозрачное платье

6 Февраля, 04:19

У нее в гардеробе много различных платьев из прозрачного шифона и гипюра

Звезды

Любовь Успенская. Фото: Instagram

Любовь Успенская снялась топлесс на пляже в Дубае

10 Января, 09:01

В микроблоге 62-летней артистки появился снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде

Звезды

Успенская выглядит молодо. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике

8 Января, 11:05

Поклонники пришли в восторг от форм певицы и засыпали ее многочисленными комплиментами

Звезды

Успенская смутила поклонников. Фото: instagram.com/uspenskayalubov

62-летняя Любовь Успенская забыла надеть лифчик для поздравления с Новым годом

3 Января, 11:09

Не все поклонники оценили юмор певицы, как и ее внешний вид

Звезды

Любовь Успенская. Фото: Instagram

Любовь Успенская боится потерять голос

29 Декабря 2016, 14:30

Певица принимает препараты от отека гортан

Звезды

Любовь Успенская. Фото: Instagram

Любовь Успенская появилась на людях в платье с большой дыркой

21 Декабря 2016, 17:30

62-летняя артистка позирует в бархатном платье перед зеркалом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования