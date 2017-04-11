63-летняя Любовь Успенская появилась в Кремле в прозрачном платье

Поклонники Успенской пришли в восторг от ее платья и внешнего вида

Певица Любовь Успенская умеет удивлять своих поклонников внешним видом и смелыми нарядами. В Кремлевский дворец на церемонию вручения премии "Шансон-2017" она пришла в прозрачном платье.

Снимком со своим образом певица поделилась в Instagram.

"Я в Кремле с моими авторами получили премию Шансон Года за песню "Еще люблю", которая находилась в топе хит-парада радио Шансон 26 недель", – порадовалась певица.

На фото 63-летняя Любовь позирует в полупрозрачном длинном платье, украшенном камнями и с особым акцентом на зоне декольте.

Примечательно, что поклонники Успенской пришли в восторг от ее платья и внешнего вида, поэтому в комментариях завалили ее комплиментами, назвав наряд "волшебным".