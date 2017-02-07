63-летняя модель Кристи Бринкли снялась в сетчатом купальнике вместе с дочками (фото)
Бринкли позировала для журнала Sports Illustrated, демонстрируя свое подтянутое тело
63-летняя модель и актриса Кристи Бринкли в очередной раз доказала что время над ней не властно. Бринкли снялась для журнала Sports Illustrated, продемонстрировав свое подтянутое тело.
Вместе с Кристи в фотосессии приняли участие ее дочери — Алекса и Сейлор.
На снимке Бринкли позирует в черном слитном сетчатом купальнике на фоне пальм, а Алекса и Сейлор – в бикини, стоя по бокам от знаменитой матери.
Фото: Instagram
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