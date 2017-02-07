63-летняя модель Кристи Бринкли снялась в сетчатом купальнике вместе с дочками (фото)

63-летняя модель и актриса Кристи Бринкли в очередной раз доказала что время над ней не властно. Бринкли снялась для журнала Sports Illustrated, продемонстрировав свое подтянутое тело.

Вместе с Кристи в фотосессии приняли участие ее дочери — Алекса и Сейлор.

На снимке Бринкли позирует в черном слитном сетчатом купальнике на фоне пальм, а Алекса и Сейлор – в бикини, стоя по бокам от знаменитой матери.

Фото: Instagram