65-летний Стинг стал лауреатом престижной музыкальной премии

Музыканта назвали истинным гражданином мира, который использует свое положение для борьбы за права человека

Британский музыкант Стинг и американский джазмен Уэйн Шортер стали лауреатами шведской премии Polar Music Prize, сообщает Reuters.

По данным издания, награда была учреждена в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсоном. Победителю полагается 1 млн шведских крон ($113 тыс.).

Вместе с тем, по словам представителей комитета премии, Стинг как композитор сочетает классический поп с виртуозным музыкальным мастерством и открытостью всем жанрам и звукам мира.

Кроме того, музыканта назвали истинным гражданином мира, который, помимо прочего, использует свое положение для борьбы за права человека.

Что касается Шортера, то в комитете считают, что саксофонист и композитор постоянно искал "неизведанные пути" в карьере. Музыкант играл в таких коллективах, как Art Blakey's Jazz Messengers, Second Great Quintet Майлза Дэвиса и Weather Report, успешной является и его сольная работа.