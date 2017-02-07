65-летний Стинг стал лауреатом престижной музыкальной премии

Сегодня, 18:10

Музыканта назвали истинным гражданином мира, который использует свое положение для борьбы за права человека

Стинга назвали истинным гражданином мира. Фото: AFP
Стинга назвали истинным гражданином мира. Фото: AFP

Британский музыкант Стинг и американский джазмен Уэйн Шортер стали лауреатами шведской премии Polar Music Prize, сообщает Reuters.

По данным издания, награда была учреждена в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсоном. Победителю полагается 1 млн шведских крон ($113 тыс.).

Вместе с тем, по словам представителей комитета премии, Стинг как композитор сочетает классический поп с виртуозным музыкальным мастерством и открытостью всем жанрам и звукам мира.

Кроме того, музыканта назвали истинным гражданином мира, который, помимо прочего, использует свое положение для борьбы за права человека.

Что касается Шортера, то в комитете считают, что саксофонист и композитор постоянно искал "неизведанные пути" в карьере. Музыкант играл в таких коллективах, как Art Blakey's Jazz Messengers, Second Great Quintet Майлза Дэвиса и Weather Report, успешной является и его сольная работа.
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Источник:

gazeta.ru

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