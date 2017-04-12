66-летний Стиви Уандер готовится к пышной свадьбе на Ямайке

Стиви Уандер собрался жениться на матери своих младших детей Томике Робин Брэйси. Как рассказал Daily Mail один из друзей и приглашенных гостей музыканта, свадьба состоится 17 июня 2017 года на Ямайке. И это будет не просто скромная церемония, а большой праздник с большим числом приглашенных гостей, включая Элтона Джона, Сэма Смита и девятерых детей Уандера.

"Это будет огромная и невероятно веселая свадьба, – сообщил инсайдер. – Стиви позвал на нее всех своих родных и любимых людей – и это впечатляющий список. Он готовит множество сюрпризов и, конечно же, сам споет на празднике".

42-летняя Томика станет третьей женой 66-летнего музыканта. Они вместе уже пять лет, и у них двое детей. По некоторым данным, у них даже подписан черновой вариант брачного договора, но официально отношения пока не оформлены. Со своей предыдущей женой Кай Миллард Моррис, матерью его двоих сыновей Кайланда и Мандла, Уандер официально развелся только в 2015 году (хотя фактически они расстались в 2009-м). Первой женой Стиви была певица Сайрита Райт: они были в браке всего два года, с 1970 по 1972-й, и детей у них не было. Старшей дочери музыканта певице Айше Моррис (от отношений музыканта со своей секретаршей Йоландой Симмонс) 42 года, и она часто выступает с отцом.