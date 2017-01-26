69-летний Арнольд Шварценеггер встретился с папой Римским (фото)

Сегодня, 11:09

Актер прибыл в Ватикан, чтобы продвинуть программу по снижению выбросов углерода в атмосферу

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер встретился с папой Римским Франциском в Ватикане, сообщает TMZ.

По данным издания, актер прибыл в Ватикан, чтобы продвинуть программу по снижению выбросов углерода в атмосферу и предотвращению глобальных изменений климата.

Отмечается, что ранее Шварценеггер уже встречался с одним из предыдущих глав Ватикана — папой Иоанном Павлом II.

Ранее Арнольд Шварценеггер показал, как надувает себе мышцы
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