69-летний Арнольд Шварценеггер встретился с папой Римским (фото)
Актер прибыл в Ватикан, чтобы продвинуть программу по снижению выбросов углерода в атмосферу
Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер встретился с папой Римским Франциском в Ватикане, сообщает TMZ.
По данным издания, актер прибыл в Ватикан, чтобы продвинуть программу по снижению выбросов углерода в атмосферу и предотвращению глобальных изменений климата.
Отмечается, что ранее Шварценеггер уже встречался с одним из предыдущих глав Ватикана — папой Иоанном Павлом II.
Ранее Арнольд Шварценеггер показал, как надувает себе мышцы.
Вы сейчас просматриваете новость "69-летний Арнольд Шварценеггер встретился с папой Римским (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии