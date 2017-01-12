69-летний Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за срочных медицинских процедур

Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья, сообщает What's On.

По данным портала, его концерт должен был состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года, который был перенесен почти на год вперед и запланирован на 8 декабря 2017-го.

При этом первый раз шоу было отменено, потому что певец заболел гриппом, а во второй — для прохождения срочной медицинской процедуры.

"Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью", — прокомментировали ситуацию представители компании 117 Live, которая отвечает за организацию концертов.

Ранее Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу.