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69-летний Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за срочных медицинских процедур http://www.segodnya.ua/img/article/7875/26_main.1484213449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/26_tn.1484213449.jpg Звезды Его концерт должен был состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года

69-летний Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за срочных медицинских процедур

Сегодня, 18:45

Его концерт должен был состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года

Джон снова перенес концерт. Фото: instagram.com/eltonjohn
Джон снова перенес концерт. Фото: instagram.com/eltonjohn

Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья, сообщает What's On.

По данным портала, его концерт должен был состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года, который был перенесен почти на год вперед и запланирован на 8 декабря 2017-го.

При этом первый раз шоу было отменено, потому что певец заболел гриппом, а во второй — для прохождения срочной медицинской процедуры.

"Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью", — прокомментировали ситуацию представители компании 117 Live, которая отвечает за организацию концертов. 

Ранее Элтон Джон прослезился во время посвящения Джорджу Майклу.
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