69-летний рок-музыкант застрелился на глазах у жены (видео)
Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося
Американский барабанщик Бутч Тракс поссорился с женой, после чего застрелился у нее на глазах на их собственной вилле в Вест-Палм-Бич, передает The Daily Mail.
По данным издания, трагедия произошла еще 24 января, но информация просочилась в прессу только сейчас.
Отмечается, что в момент, когда ударник рок-группы The Allman Brothers Band нажал на курок, его дочь и сын также находились дома.
Несмотря на то, что 69-летний мужчина продолжал дышать после выстрела в голову, спасти его не удалось.
После случившегося, жена Мелина сообщила полиции о суициде музыканта. Женщина до сих пор не может прийти в себя после случившегося.
Как отмечают западные СМИ, к суициду барабанщика подтолкнули долги и финансовые проблемы: в 2011-м году мужчина продал дом в Палм-Бич, а три года назад отдал 540 000 долларов в государственную казну.
Группа The Allman Brothers Band была основана в 1969-м году.
Ранее также умер известный американский актер Майк Коннорс.
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