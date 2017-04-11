69-летняя Нина Матвиенко с ярким макияжем и в вышиванке рассказала о пасхальных традициях

Во время поста певица стараетсь не есть мяса. Но главное, чего она старается придерживаться в этот период, – очищаться морально

До Пасхи осталось пять дней. И пока все готовят праздничное меню, легендарная украинская певица Нина Матвиенко рассказала о своих семейных ценностях и пасхальных традициях.

Кроме того, певица приняла участие в фотосессии для которой сделала яркий макияж и примерила платья-вышиванки украинского бренда Foberini.

О пасхальных традициях

Мы всегда посещаем всенощную службу в церкви, отстаиваем страстной четверг, вынос плащаницы. После рождения моей младшей внучки Нины Арсен и Тоня посещают всенощную службу по очереди и по очереди присматривают за дочкой. Утром я накрываю праздничный стол.

Прежде чем приступить к еде, мы читаем молитву, обязательно умываемся святой водой, в которое опущено красное пасхальное яичко. Эта традиция была в нашей семье еще когда я была маленькой.

О посте и праздничном обеде

Во время поста я стараюсь не есть мяса. Ну а главное, чего я стараюсь придерживаться в этот период – очищаться морально. От дурных слов, дурных мыслей.

На Пасху же мы накрываем большой стол. Это всегда разные колбасы, буженина, и обязательно холодец. Конечно же, свяченые паски, яйца (крашу их только в луковой кожуре), варю узвар. Свекровь печет сырную бабку. Кстати, по украинским традициям на пасхальном столе должна быть именно сырная бабка, а не привычный для нас кулич.

Про обереги семьи Матвиенко

Обереги нашей семьи – икона, молитва, святая вода. У нас много икон. Одна из них — Покрова Святой Богородицы (я родилась на Покрову), также Владимирская Икона – одна из первых работ моего сына. Но главный оберег в любой семье – спокойствие в доме, взаимопонимание и радость.

Про любовь к вышиванкам

Вышиванки полюбила еще много лет назад, когда стала солисткой Хора имени Г.Г. Веревки. Мы постоянно выступали в национальных костюмах, но своей вышитой сорочки у меня тогда еще не было. Однажды я поехала в Решетыловку в Полтавскую область, и купила там свою первую вышиванку. Как сейчас помню – полотно было таким тонким, даже прозрачным, и вышивка была белым по белому.

Когда я примерила на себя ту вышиванку, я почувствовала, как преобразилась. Поэтому я всегда выбираю вышиванки очень скрупулезно: мне важно не только чтобы орнамент и цвет были к лицу, но и чтобы морально мне было комфортно в вышиванке.

Я много путешествую и замечаю, что иностранцы очень удивляются тому, какое разнообразие национальной одежды в нашей стране. Каждому региону Украины присущ свой особый узор в вышивке, свои цвета. Заграницей часто подходят, просят разрешения потрогать вышивку. Многие раньше даже не знали, что такое Украина – и через вышиванку и народную песню знакомились с нашей страной.

О воспитании внучек

У меня две внучки, и я стараюсь принимать участие в воспитании обеих. Старшая, Уляна, воспитывалась в доме своего отца, он привил ей больше мужественности. Младшая, Нина, живет в моем доме и каждый день слышит музыку. Ей все позволено! (смеется) Но у каждой из них счастливое детство, каждая окружена нашим вниманием.

Я думаю, главный принцип воспитания — только своим примером. Не нужно ничего говорить — нужно действовать. Видя наши поступки и действия, наши дети берут с нас пример. Практически невозможно воспитать в новом поколении молодежи те обычаи, которым не придерживались в их семьях — у меня, например, дети воспитаны на иконе, аутентичной вышивке, на украинской народной песне. Теперь так же я воспитываю своих внуков.