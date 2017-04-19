73-летняя актриса стала моделью известного бренда

На счету Лорен Хаттон больше 25 обложек Vogue, главные роли в фильмах "Игрок", "Американский жиголо" и более 65 фильмах и сериалах

Буквально в сентябре прошлого года легендарная модель Лорен Хаттон прошлась по подиуму на показе Bottega Veneta, а вчера появилась в рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein — и это в 73 года! Напомним, на счету Лорен больше 25 обложек Vogue, главные роли в фильмах "Игрок" и "Американский жиголо" ( и более 65 фильмов и сериалов) и собственная линия косметики для женщин в возрасте, – передает peopletalk.

Решение пригласить ее в качестве новой модели, мягко говоря, неожиданное для американского бренда, особенно если вспомнить, что в последних рекламных кампаниях Calvin Klein снимались 21-летняя Кендалл Дженнер и 23-летний Джастин Бибер. Но София Коппола, которая выбирала моделей для кампании, решила что-то менять, поэтому вместе в черно-белом видео снялись не только Хаттон, но и 34-летняя Кристен Данст, 41-летняя Рашида Джонс, 18-летняя дочь Умы Турман – Майя Турман-Хоук и другие.

Лорен Хаттон в молодости: