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Аарон Тейлор-Джонсон обратился за помощью к психологу из-за фильма Тома Форда http://www.segodnya.ua/img/article/7902/51_main.1484928047.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/51_tn.1484928047.jpg Звезды В фильме Тома Форда Аарон Тейлор-Джонсон сыграл Рэя Маркуса, который насилует и убивает жену и дочь персонажа Джейка Джилленхола

Аарон Тейлор-Джонсон обратился за помощью к психологу из-за фильма Тома Форда

Сегодня, 19:00

В фильме Тома Форда Аарон Тейлор-Джонсон сыграл Рэя Маркуса, который насилует и убивает жену и дочь персонажа Джейка Джилленхола

Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: AFP
Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: AFP

Роль в фильме Тома Форда "Под покровом ночи" обеспечила Аарону Тейлору-Джонсону ("Мстители: Эра Альтрона", "Годзилла") не только первый в его карьере "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана, но и необходимость оплачивать услуги психотерапевта. Актер признался, что съемки в "Под покровом ночи" в достаточно сложной роли повлияли на него настолько, что Аарон вынужден был обратиться за помощью к психотерапевту.

В фильме Тома Форда Аарон Тейлор-Джонсон сыграл Рэя Маркуса, который насилует и убивает жену и дочь персонажа Джейка Джилленхола. Естественно, что Аарону эта роль показалась сложной – но сначала он даже не представлял, насколько серьезным испытанием окажутся съемки в "Под покровом ночи". В итоге после съемок той самой сцены Тейлор-Джонсон (который, кстати, воспитывает четырех дочерей) вынужден был обратиться за помощью к психотерапевту.

"Мы снимали ту сцену ночами, три дня подряд", – рассказал актер в интервью The Hollywood Reporter. "Психологически это невероятно изматывало. После завершения съемок у меня как будто появилось посттравматическое расстройство. Мне пришлось идти к психотерапевту и выделить какое-то время на то, чтобы просто успокоиться. Это было безумие какое-то".
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Источник:

popcornnews.ru

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