Абелла Андерсон – горячая звезда порнофильмов (фото)
Латиноамериканка снялась не в одном десятке фильмов эротического содержания
Абелла Андерсон (Abella Anderson) – 28-летняя американская модель и порноактриса. Сексуальная латиноамериканка вошла в порно-индустрию в 2007 году, когда ей было всего 19 лет и снялась не в одном десятке фильмов эротического содержания.
Ради успешной карьеры в этой сфере девушка увеличила свою грудь на 2 размера с B на D. Весит красотка всего 49 кг.
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