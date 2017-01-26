Абелла Андерсон – горячая звезда порнофильмов (фото)

Вчера, 22:38

Латиноамериканка снялась не в одном десятке фильмов эротического содержания

Абелла Андерсон (Abella Anderson) – 28-летняя американская модель и порноактриса. Сексуальная латиноамериканка вошла в порно-индустрию в 2007 году, когда ей было всего 19 лет и снялась не в одном десятке фильмов эротического содержания.

Ради успешной карьеры в этой сфере девушка увеличила свою грудь на 2 размера с B на D. Весит красотка всего 49 кг.
модель, порноактриса, Абелла Андерсон

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"Сегодня"

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