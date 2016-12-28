Ада Роговцева сыграла саму себя, а Алина Гросу – во второй раз журналистка (фото)

В пятницу, 30 декабря, в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера новогодней комедии "Я люблю своего мужа" производства Star Media.

По сюжету нового 4-серийного фильма главная героиня Ольга, погрязшая в быту мать двоих детей, вынуждена перевоплощаться в роковую женщину Эмму и заново влюблять в себя собственного мужа. Ее супруг Сергей – успешный бизнесмен, который в жене стал видеть лишь своего рода кухонный комбайн с функцией домработницы. Сергей регистрируется на сайте знакомств в надежде найти ту, которая снова будет его вдохновлять и понимать. Случайно обнаружив в сети анкету супруга, Ольга заводит свою страничку под ником Эмма, и параллельно с тем, как развивается их виртуальный роман с мужем, меняется сама.

В фильме снялись Екатерина Климова, Иван Оганесян, Владимир Горянский, Ада Роговцева, Дмитрий Суржиков, Алина Гроссу.

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О КАРТИНЕ

1. Актерами сериала стали экзотические животные. Особый восторг съемочной группы вызвал хамелеон. Это его первый актерский дебют, но он неплохо справлялся со своими обязанностями. На площадке даже присутствовал его личный "ассистент" Катерина, но вот имени у актера, к сожалению, нет. "У нас так много животных, что главное за ними ухаживать, а не давать им имена. Мы просто не успеваем. Данный актер прямиком с выставки экзотических животных", – рассказала Екатерина, работник Выставочного центра.

2. При сыгранных около сотни ролей в кино, роль в сериале "Я люблю своего мужа" для Народного артиста Украины Владимира Горянского стала абсолютной новинкой. Он предстанет перед зрителем в амплуа директора телекомпании. "Наверное, я еще не играл начальника журналистов. Вот сейчас я не припоминаю, во всяком случае. Поэтому, в арсенале тех профессий, которые я уже сыграл, такой журналист мне достался впервые", – признался Владимир. А вот молодая актриса Алина Гроссу, которая еще только начинает свою карьеру актрисы, уже второй раз перевоплощается в журналиста. Впервые она попробовала себя в этой профессии в фильме Star Media "Преступлении в фокусе".

Алина Гроссу поделилась, что тема фильма ей показалась очень интересной, ведь знакомства в интернете всегда были актуальными. "Мне, почему-то кажется, что после просмотра сериала очень многие мужчины и женщины залезут на сайты знакомств, будут там искать друг друга. Смотреть, если там муж или жена. Честно сказать, соцсети были актуальны всегда. Но сайты знакомств… Не знаю, насколько это актуально в моем возрасте. Мне тяжело это понять", – рассказала Алина Гроссу.

3. Екатерина Климова – полный антипод своей героини. В сериале главная героиня Ольга из-за быта, работы и уходом за детьми забыла о самой себе. В жизни у Екатерины Климовой таких проблем не возникает. Актриса – мать 4 детей, но при этом остается эталоном красоты для миллионов зрителей. "У моей героини за четыре серии происходит три перерождения. Сначала это была забывшая про себя "серая мышь". Потом моя героиня становится эдакой "женщиной-вамп", дабы привлечь внимание своего собственного мужа. И, в конце концов, зритель видит на экране сильную и мудрую личность, которая уже никого не изображает, а становится самой собой", – поведала актриса.

Кстати, фильм "Я люблю своего мужа" стал первым проектом Екатерины Климовой после четвертых родов.

4. Ада Роговцева сыграла в картине саму себя. В сериале не изменилось даже имя актрисы. Талантливая актриса, прима местного театра остается один на один со своими проблемами. Но именно этот человек помогает главной героине довести дело до конца и сделать правильный выбор. Ада – актриса и женщина с богатым жизненным опытом, которым она и делится с главной героиней картины Ольгой.

5. Создатели картины проводят параллели "Я люблю своего мужа" с опереттой "Летучая мышь". "Наша история – это своего рода интерпретация "Летучей мыши", – говорит продюсер фильма Галина Балан-Тимкина. – Но в известной оперетте главный герой эдакий дамский угодник, порхающий с цветка на цветок. И вот супруга наказывает его за любвеобильность. Она доказывает, что самая лучшая, и влюбляет в себя своего же мужа. Мы же показали современную ситуацию с подобным сюжетом. Жизненную гонку в семье, в работе. Супруги, как правило, сами виноваты в том, что происходит с их отношениями".

Забавно, что и сама "Летучая мышь" – это своего рода интерпретация французского водевиля Анри Мельяка и Людовика Галеви "Новогодний вечер". А сам "Новогодний вечер" – переделка фарса Ю. Р. Бенедикса "Тюремное заключение". При этом оглушительный успех в Париже оперетта получила под названием "Цыганка". Так что "менять маску" истории с более чем двухвековой историей не впервой.