Адель стала самой высокооплачиваемой номинанткой "Грэмми"

Сегодня, 17:40

На втором месте оказалась певица Рианна, а на третьем – музыкант Пол Маккартни

Адель заработала в 2016 году $80,5 млн. Фото: instagram.com/adele
Адель заработала в 2016 году $80,5 млн. Фото: instagram.com/adele

Британская певица Адель возглавила список самых высокооплачиваемых номинантов "Грэмми" по версии журнала Forbes.

Эксперты издания изучили доходы артистов, претендующих на самую престижную музыкальную премию, за 2016 год. Отмечается, что первое место заняла Адель, заработавшая в отчетный период $80,5 млн.

На втором месте – певица Рианна ($75 млн), на третьем – музыкант Пол Маккартни ($56,5 млн).

Четвертое место поделили между собой кантри-артист Кенни Чесни и поп-певец Джастин Бибер (по $56 млн). Пятую позицию занимает The Weeknd с $55 млн.

В то же время супруги Бейонсе и Jay Z оказались на седьмой и восьмой строчках соответственно. Они заработали $54 млн и $53,5 млн.

Замыкают десятку Dr Dre ($41 млн) и Дрейк 2016 ($38,5 млн).
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