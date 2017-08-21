Адриана Лима порадовала сексуальным фото в нижнем белье

Сегодня, 03:39

Свой образ красотка дополнила ботфортами с расцветкой под кожу змеи и подтяжками телесного цвета

Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima
Адриана Лима. Фото: instagram.com/adrianalima

Бразильская супермодель и ангел Victoria's Secret Адриана Лима опубликовала в сети сексуальное фото в нижнем белье на фоне живописного вида.

Свой образ красотка дополнила ботфортами с расцветкой под кожу змеи, подтяжками телесного цвета, замшевой курткой и серой шляпой.

Фото Лимы получило около 259 тысяч лайков и массу комплиментов от поклонников.

Напомним, ранее Адриана Лима показала соблазнительные фото в нижнем белье.
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"Сегодня"

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