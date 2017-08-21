Адриана Лима порадовала сексуальным фото в нижнем белье

Свой образ красотка дополнила ботфортами с расцветкой под кожу змеи и подтяжками телесного цвета

Бразильская супермодель и ангел Victoria's Secret Адриана Лима опубликовала в сети сексуальное фото в нижнем белье на фоне живописного вида.

Свой образ красотка дополнила ботфортами с расцветкой под кожу змеи, подтяжками телесного цвета, замшевой курткой и серой шляпой.

Фото Лимы получило около 259 тысяч лайков и массу комплиментов от поклонников.

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima) Авг 20 2017 в 11:40 PDT

Напомним, ранее Адриана Лима показала соблазнительные фото в нижнем белье.