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Адвокаты Брэда Питта просят суд засекретить записи Анджелины Джоли http://www.segodnya.ua/img/article/7823/53_main.1482484102.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/53_tn.1482484102.jpg Звезды Юристы актера утверждают, что Джоли и ее команда поставили под угрозу частную жизнь детей

Адвокаты Брэда Питта просят суд засекретить записи Анджелины Джоли

Сегодня, 11:30

Юристы актера утверждают, что Джоли и ее команда поставили под угрозу частную жизнь детей

Джоли и Питт. Фото: AFP
Джоли и Питт. Фото: AFP

Адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актера и его супруги. Данные, предоставленные со стороны Анджелины Джоли, имеют отношение к текущему бракоразводному процессу и решению об опеке, однако команда адвокатов Питта считает, что предоставленная информация может причинить вред детям пары.

Юристы актера утверждают, что Джоли и ее команда поставили под угрозу частную жизнь детей, подав в суд документы, которые должны помешать Питту получить опеку над детьми.

Адвокаты Брэда Питта ссылаются на упоминание в документах имен детских врачей и специалистов по психическому здоровью, и утверждают, что это нарушает соглашение супругов о защите частной жизни их детей. В документах сообщается, что Анджелина Джоли и ее юристы "игнорируют соглашения, касающиеся защиты интересов детей".

"Она ставит под угрозу частную жизнь детей, публично называя имена их терапевтов и других специалистов по психиатрии",- указано в документах.
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