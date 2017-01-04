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Адвокаты Джонни Деппа обвинили Эмбер Херд в попытке извлечь выгоду из развода http://www.segodnya.ua/img/article/7855/27_main.1483533672.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/27_tn.1483533672.jpg Звезды Адвокаты Деппа также добавили, что поведение Херд и ее иски, провоцирующие шумиху в прессе, вредят репутации актера

Адвокаты Джонни Деппа обвинили Эмбер Херд в попытке извлечь выгоду из развода

Сегодня, 15:30

Адвокаты Деппа также добавили, что поведение Херд и ее иски, провоцирующие шумиху в прессе, вредят репутации актера

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: AFP
Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: AFP

О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд стало известно в мае прошлого года, но новые подробности о разногласиях пары до сих пор регулярно появляются в СМИ. На этот раз журналистам удалось раздобыть документы, в которых адвокаты Деппа обвиняет бывшую супругу актера в поисках дешевой славы.

"Она продолжает без нужды возвращаться к вопросу, который был улажен в суде. Она делает все напоказ, чтобы привлечь внимание средств массовой информации в отчаянной попытке продлить свои пятнадцать минут славы. Это пустая трата времени суда и неловкий способ увеличить адвокатские сборы",- сообщается в заявлении. Адвокаты Деппа также добавили, что поведение Херд и ее иски, провоцирующие шумиху в прессе, вредят репутации актера.

Юрист Эмбер Херд вскоре прокомментировал это сообщение: "После череды неудач, которые постигли его последние проекты в прокате, я рад, что Джонни заново открыл в себе комедийный талант, о чем свидетельствует этот поступок. По сути, это еще одна нелепая попытка не выплатить моей клиентке деньги, которые ей причитаются. Мы ждем суда и того момента, когда сможем пожертвовать средства больным и нуждающимся женщинам и детям".
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