Актер Ченнинг Татум довел жену до истерики

Недавно Ченнинг Татум, который обожает свою супругу – актрису Дженну Деван, покаялся: однажды он сознательно довел ее до истерики. В то время Ченнинг и Деван не были не только женаты, но даже помолвлены, хотя встречались уже около трех лет. И вот в один день Татум задумал разыграть Дженну. "Я заявил ей, что собираюсь с ней расстаться. И добавил, что вообще не верю, в институт брака и не собираюсь когда-либо жениться", – признался актер.

Дженна, услышав это, начала рыдать так отчаянно, что Ченнингу стало стыдно. И хотя он не планировал делать предложение в тот день, актер решил импровизировать. "Я понял, что все получилось просто ужасно. И потом, на самом деле, я все же собирался попросить ее руки – однажды…" – поведал Татум.

С тех пор прошло уже 9 лет, из которых восемь Дженна и Ченнинг прожили в законном браке. За это время Деван родила Татуму дочку Эверли, которой сейчас уже 4 года. "Брак постепенно меняет вас: вы понимаете, что вы нуждаетесь в этом, чем дальше, тем больше. А потом рождаются дети, и это действительно меняет все раз и навсегда! Конечно, в семейной жизни все и всегда не может быть идеально. Нужно только иметь волю и желание решать все проблемы", — признался Ченнинг.

Напомним, жена Татума призналась, что в юности встречалась с Джастином Тимберлейком.