Актер "Дизель шоу" Александр Бережок показал крохотного сына (фото)

Для актера "Дизель шоу" Александра Бережка зимние каникулы стали отличным поводом провести больше времени с ребенком. Напомним, в сентябре прошлого года в семье Александра и его жены Алены появился первенец Глеб. Пополнение в семье отразилось на семейном укладе: в отличие от других актеров "Дизель шоу", которые воспользовались новогодними каникулами для поездок и путешествий за границу, Александр провел эти дни дома с ребенком.

"На каникулах мой день выглядел следующим образом: проснулся, поел, поигрался с ребенком, погулял с ним, опять поел, опять погулял. Короче, превратился сам в маленького ребенка. Жена меня уже выгоняла с дивана на работу пойти или на худой конец в магазин за покупками", – говорит актер.

Фото: соцсети

По словам Александра, он ни за что не променял бы время, проведенное с сыном, на заграничные поездки в новогодние дни. "С Глебом я абсолютно счастлив. С ним уже становится интересно. Если раньше он был просто таким маленьким комочком, то сейчас он уже различает игры, реагирует на свое имя".

Фото: соцсети

Фото: соцсети