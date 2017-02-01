Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов отдохнул с семьей на Шри-Ланке

Сегодня, 17:00

На Шри-Ланке Егора поразило, насколько уважительно жители острова относятся к своей земле и плодам, выращенным на ней

Егор Крутоголов. Фото: соцсети
Егор Крутоголов. Фото: соцсети

Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов зимние каникулы провел на Шри-Ланке. Отправился туда с женой Катей и сыном Левой, а также в компании еще двух семей – своего коллеги по "Дизель Шоу" Евгения Гашенко и продюсера проекта Михаила Шинкаренко.

"В этот раз мы никуда не ездили, ничего не исследовали и не брали никаких экскурсий, а превратились в "овощей", которые наслаждаются океаном. Очень приятный этот Индийский океан, скажу я вам. Украинская овощебаза переехала на Шри-Ланку и вывалила там свои телеса", –рассказывает Егор Крутоголов.

Впрочем, в коротких перерывах между отдыхом на пляже ребятам все же удалось посмотреть местные достопримечательности. Егор, к примеру, посетил местный питомник слонов.

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Фото: соцсети

"Есть такая деревня на Шри-Ланке – Пиннавела, раскинувшаяся возле горной речки. И каждый день жители этой деревни выводят к реке купать около 50 слонов. Их там можно потрогать, посидеть, поговорить с ними. Но они очень плохо на украинском говорят", – делится впечатлениями актер.

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Фото: соцсети

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Фото: соцсети

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Фото: соцсети

На Шри-Ланке Егора поразило, насколько уважительно жители острова относятся к своей земле и плодам, выращенным на ней. "Любой отпуск заканчивается – впереди новый сезон. Тем более что 2017-й станет для "дизелей" еще более насыщенным годом: новый сезон скетч-шоу "На троих", всеукраинский концертный тур "Весна смешна", гастроли в Израиль, съемки нового сериала – и это лишь первая половина года".
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Источник:

"Сегодня"

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