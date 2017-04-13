Актер фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов выбросился из окна квартиры в Москве

31-летний актер, сыгравший главную роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый Остров", Василий Степанов выбросился из окна собственной квартиры на 5 этаже. По сообщению портала Life, Василий забрался на подоконник, после чего прыгнул вниз. После инцидента он был доставлен в больницу с переломами таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленными ушибами. По словам очевидцев, актер шагнул из окна намеренно. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Бывшая возлюбленная Василия актриса Дарья Егорова в бывшего бойфренда покончить с собой девушка не верит. "Я видела его последний раз месяц назад, когда он лежал в больнице со сломанным позвоночником, — рассказала изданию Дарья Егорова. — И он был в прекрасном настроении. Он даже не лежал, а спокойно сидел. При таких травмах невозможно сидеть. Поэтому я уже во все это не верю. Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание. Я сейчас узнаю, действительно ли он выбросился из окна, но я сомневаюсь. Если это правда, то он сделал это от слабости. Если человек совершает такой грех, значит, он слабый и не хочет бороться".

Позже сам Степанов прокомментировал инцидент со своим падением с пятого этажа в Москве. До этого он проводил мать на вокзал, она уехала в другой город, и он остался в квартире один. По словам мужчины, это получилось неслучайно, он уже идет на поправку. "Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал... Сейчас у меня все хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съемками подвел, сорвал сроки", — сказал Василий. - "Чтобы стали появляться предложения о съемках в кино, мне пришлось ждать семь лет", – добавляет он. У актера на май и апрель намечены досъемка в фильме "Таксисты" и съемки в проекте Натальи Веревкиной, где он утвержден на главную роль.

Сейчас актер находится под присмотром родных в своей квартире на западе столицы. Мать Василия отказалась от его помещения в психиатрическое отделение.

Брат Василия также не считает, что это попытка свести счеты с жизнью.

Напомним, в жизни Василия уже давно наступил сложный период: после премьеры "Обитаемого острова" (пять лет назад) он лишился какого-либо заработка. У Степанова началась депрессия после разрыва с девушкой Дарьей Егоровой, как пишет портал Women.ru, и он долго не выходил на связь. В день своего 30-летия Степанов жаловался, что его "не берут на работу никуда, даже в полицию". Он также выражал надежду, что для него однажды освободится какое-нибудь место в театре.