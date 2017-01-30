Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 19:00

26-летняя Кристина Бродская родила актеру дочь

Игорь Петренко снова стал отцом
Игорь Петренко снова стал отцом

В жизни Игоря Петренко и его жены Кристины Бродской случилось радостное событие. 30 января Кристина родила актеру дочь. Рассекретил событие тесть Петренко, актер Давид Бродский. Имя внучки, дедушка сообщать не стал.

Игорь Петренко и Кристина Бродская уже воспитывают совместную дочь Софию-Каролину, которая появилась на свет в 2014 году.

Кроме того, у актера есть сыновья — Матвей и Корней — от второй супруги Екатерины Климовой. С ней Игорь Петренко официально развелся летом 2014 года.
актер, дочь, бродский, петренко, дедушка, игорь петренко

Вы сейчас просматриваете новость "Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

woman.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Игорь Петренко фото: kino-teatr.ru

Актер Игорь Петренко в четвертый раз станет отцом

4 Октября 2016, 12:30

В семье 39-летнего актера сразу две счастливые новости

Звезды

Супруги с дочерью. Фото: hellomagazine.com

Игорь Петренко тайно женился

1 Октября 2016, 21:43

У пары есть полуторагодовалая дочь София-Каролина

Звезды

Пэрис Джексон. Фото: Instagram

Дочь Майкла Джексона боится за жизнь Джастина Бибера

Вчера, 02:31

Пэрис уверена, что к гибели отца причастны люди из продюсерского центра

Звезды

Фото из открытых истоников

После смерти актера Владимира Зельдина умерла его жена

Вчера, 01:17

Иветта Капралова умерла в возрасте 82 года, через три месяца после смерти мужа

Шоу-бизнес

Джон Херт. Фото: AFP

Скончался известный актер из Гарри Поттера

28 Января, 08:07

Джон Херт умер в возрасте 77 лет, причина смерти не называется

Звезды

Василий Ливанов в молодости. Фото: кадр из видео

Советский Шерлок Холмс вызвал гнев в сети из-за своей любви к Путину

27 Января, 17:53

Актер умолял хозяина Кремля остаться на посту президента

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования