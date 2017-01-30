Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз

В жизни Игоря Петренко и его жены Кристины Бродской случилось радостное событие. 30 января Кристина родила актеру дочь. Рассекретил событие тесть Петренко, актер Давид Бродский. Имя внучки, дедушка сообщать не стал.

Игорь Петренко и Кристина Бродская уже воспитывают совместную дочь Софию-Каролину, которая появилась на свет в 2014 году.

Кроме того, у актера есть сыновья — Матвей и Корней — от второй супруги Екатерины Климовой. С ней Игорь Петренко официально развелся летом 2014 года.