Актер из "Игры престолов" снялся в клипе Кэти Перри

Перри представила клип на песню "Swish Swish", записанную совместно с Ники Минаж

Американская певица Кэти Перри, которая на днях прокомментировала воссоединение с Орландо Блумом, представила клип на песню "Swish Swish", записанную совместно с Ники Минаж.

В ролике снялись актеры Хафтор Бьернссон (Григор Клиган по прозвищу Гора из фэнтезийной саги "Игра престолов") и Гейтен Матараццо (Дастин из сериала "Очень странные дела").

Композиция "Swish Swish" вошла в четвертый студийный альбом Перри "Witness".