Актер из "Игры престолов" снялся в клипе Кэти Перри

Сегодня, 18:00

Перри представила клип на песню "Swish Swish", записанную совместно с Ники Минаж

Кэти Перри. Фото: AFP
Кэти Перри. Фото: AFP

Американская певица Кэти Перри, которая на днях прокомментировала воссоединение с Орландо Блумом, представила клип на песню "Swish Swish", записанную совместно с Ники Минаж.

В ролике снялись актеры Хафтор Бьернссон (Григор Клиган по прозвищу Гора из фэнтезийной саги "Игра престолов") и Гейтен Матараццо (Дастин из сериала "Очень странные дела").

Композиция "Swish Swish" вошла в четвертый студийный альбом Перри "Witness".
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"Сегодня"

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