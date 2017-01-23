Актер Мэтт Деймон хочет привлечь Трампа к борьбе за чистую воду

Во время президентской кампании в США актер поддерживал Хиллари Клинтон

Американский актер Мэтт Деймон намерен привлечь президента США Дональда Трампа к борьбе за чистую воду, сообщает Associated Press.

Об этом он планирует заявить во время своего выступления на кинофестивале "Сандэнс".

Деймон считает, что доступ к чистой воде не является вопросом какой-либо одной партии, и для решения проблемы нужны совместные усилия. Примечательно, что во время президентской кампании в США актер поддерживал Демократическую партию, в том числе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

В то же время Мэтт надеется, что Трамп поддержит программы по вопросам чистой воды, включая некоммерческую организацию Water.org, одним из основателей которой является актер.

Тем временем Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа.