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Актер Мэтт Деймон хочет привлечь Трампа к борьбе за чистую воду http://www.segodnya.ua/img/article/7908/79_main.1485175192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/79_tn.1485175192.jpg Звезды Во время президентской кампании в США актер поддерживал Хиллари Клинтон

Актер Мэтт Деймон хочет привлечь Трампа к борьбе за чистую воду

Сегодня, 14:40

Во время президентской кампании в США актер поддерживал Хиллари Клинтон

Мэтт Деймон является сооснователем некоммерческой организации Water.org. Фото: AFP
Мэтт Деймон является сооснователем некоммерческой организации Water.org. Фото: AFP

Американский актер Мэтт Деймон намерен привлечь президента США Дональда Трампа к борьбе за чистую воду, сообщает Associated Press.

Об этом он планирует заявить во время своего выступления на кинофестивале "Сандэнс".

Деймон считает, что доступ к чистой воде не является вопросом какой-либо одной партии, и для решения проблемы нужны совместные усилия. Примечательно, что во время президентской кампании в США актер поддерживал Демократическую партию, в том числе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

В то же время Мэтт надеется, что Трамп поддержит программы по вопросам чистой воды, включая некоммерческую организацию Water.org, одним из основателей которой является актер.

Тем временем Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа.
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