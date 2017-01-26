Актер Владимир Епифанцев не дает развод жене

Вчера, 15:00

Актриса Анастасия Веденская рассказала, что уже год не живет со своим супругом и пытается добиться от него развода.

Владимир Епифанцев. Фото: kino-teatr.ru
Владимир Епифанцев. Фото: kino-teatr.ru

Актриса Анастасия Веденская дала интервью в эфире программы "Ты не поверишь!", где рассказала, что уже давно рассталась со своим законным супругом – актером Владимиром Епифанцевым: "Мы уже год не живем с ним, но Владимир Епифанцев почему-то не дает мне развода". По ее словам, актер не хочет признавать, что остается ее мужем только по паспорту, и не может смириться с одиночеством.

Анастасия уверяет, что сама настояла на расставании: "Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров".

Как рассказала Веденская, в последнее время Епифанцев совершенно разучился контролировать эмоции: "Не люблю мужские истерики. В последнее время он был очень нервный. Для меня важнее гармония детей, я не люблю все эти разборки". Кроме того, Анастасия заявила, что у нее уже начался новый роман с бывшим участником шоу "Танцы со звездами", 32-летним Дмитрием Такшиным. К слову оба сына живут вместе с Анастасией, а сам актер навещает их, как только у него появляется время.
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Источники:

woman.ru, НТВ

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