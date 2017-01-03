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Актер Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом http://www.segodnya.ua/img/article/7852/65_main.1483431420.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/65_tn.1483431420.jpg Звезды Артист сообщил о рождении сына

Актер Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом

Сегодня, 11:00

Артист сообщил о рождении сына

Вячеслав Манучаров. Фото: Instagram
Вячеслав Манучаров. Фото: Instagram

Телеведущий и актер Вячеслав Манучаров поделился с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Артист сообщил о рождении сына. Манучаров третий раз стал отцом.

"У меня родился сын", – сообщил Вячеслав и опубликовал фото ножек младенца.

Для актера это первый сын. Он воспитывает дочек Арину и Нину.

#уменяродилсясын

Фото опубликовано Вячеслав Манучаров (@manucharov)

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