Актер Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом

Телеведущий и актер Вячеслав Манучаров поделился с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Артист сообщил о рождении сына. Манучаров третий раз стал отцом.

"У меня родился сын", – сообщил Вячеслав и опубликовал фото ножек младенца.

Для актера это первый сын. Он воспитывает дочек Арину и Нину.