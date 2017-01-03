Актер Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом
Артист сообщил о рождении сына
Телеведущий и актер Вячеслав Манучаров поделился с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Артист сообщил о рождении сына. Манучаров третий раз стал отцом.
"У меня родился сын", – сообщил Вячеслав и опубликовал фото ножек младенца.
Для актера это первый сын. Он воспитывает дочек Арину и Нину.
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