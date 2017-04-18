Актриса Агния Дитковските во второй раз стала мамой

Сегодня, 17:00

Сообщать, кто стал ее новым возлюбленным, актриса не планирует 

Агния Дитковските. Фото: Instagram
Агния Дитковските. Фото: Instagram

Бывшая жена Алексея Чадова — 28-летняя актриса Агния Дитковските — обескуражила поклонников совершенно неожиданной новостью: она снова стала мамой. В воскресенье в одном из частных роддомов Москвы она родила второго ребенка. Удивительно, но ей удалось скрывать от прессы и общественности не только факт рождения малыша, но и всю свою беременность.

Тайной за семью печатями остается имя отца ребенка, ведь после расставания с Алексеем Чадовым Агния Дитковските весьма категорична в личных вопросах и не подпускает журналистов к этой теме ни на шаг. Сообщать, кто стал ее новым возлюбленным, актриса не планирует и дальше, по словам ее мамы Татьяны Лютаевой. Кого родила Агния Дитковските – сына или дочь  — тоже неизвестно.

Напомним, Агния Дитковските воспитывает 2-летнего сына Федора. С отцом мальчика, актером Алексеем Чадовым, она рассталась, когда малышу был всего год. Пара прожила вместе три года — поженились влюбленные 24 августа 2012 года, а уже 1 мая 2015 года официально развелись.
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"Сегодня"

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