Актриса Билли Лурд прокомментировала смерть мамы Кэрри Фишер и бабушки Дэбби Рейнольдс

27 декабря скончалась актриса Кэрри Фишер, прославившаяся благодаря роли принцессы Леи в "Звездных войнах". Фишер умерла из-за остановки сердца после перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Со смертью дочери не смогла смириться ее мама – актриса Дэбби Рейнольдс. Знаменитая актриса скончалась на следующий день после Кэрри в возрасте 84-х лет.

Дочь Кэрри и внучка Дэбби актриса Билли Лурд прервала молчание. У себя на странице в Instagram она опубликовала фотографию с мамой и бабушкой. "Все ваши молитвы и добрые слова придают мне сил. Нет слов, чтобы выразить, как сильно я скучаю по своей бабушке и маме. Ваша любовь и поддержка очень много значат для меня", – подписала кадр Лурд.