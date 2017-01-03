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Актриса Билли Лурд прокомментировала смерть мамы Кэрри Фишер и бабушки Дэбби Рейнольдс http://www.segodnya.ua/img/article/7853/24_main.1483443053.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/24_tn.1483443053.jpg Звезды Лурд прервала молчание и рассказала о смерти мамы и бабушки

Актриса Билли Лурд прокомментировала смерть мамы Кэрри Фишер и бабушки Дэбби Рейнольдс

Сегодня, 15:30

Лурд прервала молчание и рассказала о смерти мамы и бабушки

Билли Лурд. Фото: Instagram
Билли Лурд. Фото: Instagram

27 декабря скончалась актриса Кэрри Фишер, прославившаяся благодаря роли принцессы Леи в "Звездных войнах". Фишер умерла из-за остановки сердца после перелета из Лондона в Лос-Анджелес.  

Со смертью дочери не смогла смириться ее мама – актриса Дэбби Рейнольдс. Знаменитая актриса скончалась на следующий день после Кэрри в возрасте 84-х лет.

Дочь Кэрри и внучка Дэбби актриса Билли Лурд прервала молчание. У себя на странице в Instagram она опубликовала фотографию с мамой и бабушкой.  "Все ваши молитвы и добрые слова придают мне сил. Нет слов, чтобы выразить, как сильно я скучаю по своей бабушке и маме. Ваша любовь и поддержка очень много значат для меня", – подписала кадр Лурд.
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