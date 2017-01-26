Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко снялась в клипе группы "ТИК"

Вчера, 17:00

Для одной из сцен веселья на Яну надели специальное оборудование, поддерживающее камеру, которое весит 12 килограмм

Яна Глущенко и Виктор Бронюк
Яна Глущенко и Виктор Бронюк

Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко сыграла главную героиню в клипе группы "ТИК" на новую песню "АЛЬО-НА". Как рассказала Яна, участие в съемках стало возможным благодаря продюсеру группы "ТИК" Олегу Збаращуку.

"Попала в клип через постель, конечно же, – шутит Глущенко. – Во время наших гастролей Олег поставил послушать новый трек мне и Марине Поплавской. Я сразу сказала Олегу: "Слушай, у меня есть недорогая и неплохая актриса на главную роль в клипе". Он говорит: "Хорошо!". Так и решили".

По словам Яны, ее героиня "обычная веселая девушка, которая любит тусить". "Она не очень ответственная, – признает  актриса. – Я в одной из недавних онлайн-конференций ляпнула, что образ в клипе "ТИК" – это и есть настоящая Яна Глущенко, а потом думаю: "Блин, а что же люди подумают?!". Вообще, сняться в хорошем музыкальном клипе было моей мечтой. И когда меня утвердили на роль для клипа "ТИК", а музыку этой группы я очень люблю, без раздумий согласилась".

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Тизер клипа уже есть на Youtube. Режиссером видео выступил Роман Веркулич, который уже сотрудничал с "ТИК" – клипы для песни "Олені",  "Люби ти Україну" и "Прощайте, дівчата". Снимали в течение двух дней в Киеве. Съемки проходили в столичном ночном клубе, офисе и квартире, а также на улицах Киева. 

"Помню, во время съемок ехала в машине, на которой была установлена камера и куча всяких приборов, а это будний день –  в Киеве пробки везде.  Люди обращали внимание на машину с разными непонятными штуками, махали ручкой, улыбались – было приятно", – вспоминает Глущенко. А вот съемки в клубе стали в прямом смысле тяжелыми для актрисы. Для одной из сцен веселья на Яну надели специальное оборудование, поддерживающее камеру, которое весит 12 килограмм. 

Премьера клипа "АЛЬО-НА" ожидается уже в ближайшее время.
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"Сегодня"

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