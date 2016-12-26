Актриса Екатерина Климова призналась, что снова беременна (фото)

Актриса Екатерина Климова призналась, что снова беременна. Правда, пока только в новом фильме.

Чтобы увидеть, как проходят съемки новогоднего фильма "Я люблю своего мужа" производства Star Media (премьера картины состоится в пятницу, 30 декабря, в 21:00 на канале "Украина"), журналисты отправились на съемочную площадку. В современном офисе столицы на одном из этажей находится представительство банка, где сейчас проходит важное совещание. Неожиданно в помещении появляется элегантная и уверенная в себе женщина, которая без стука входит в кабинет управляющего банка. Видно, что сейчас произойдет нешуточный скандал, ведь она нарушает спокойствие во всем офисе…"Не понял. Оля? Зачем пожаловала ко мне на работу? Я очень занят!", — грубо встречает свою благоверную банкир. "А я быстро, Сережа. В общем, тут такое дело. Я беременна...Но ты не волнуйся, ребенок не твой", — спокойно говорит женщина и уже собирается уходить, но путь ей преграждает разгневанный супруг. "Как не мой? Что ты несешь? С ума сошла?!", — кричит шокированный герой с нескрываемым желанием ее ударить…"Стоп, давайте еще дубль!", – командует режиссер, и все члены съемочной группы занимают свои начальные позиции.

Эта одна их самых напряженных сцен в фильме "Я люблю своего мужа". В итоге сцену, которая в картине занимает всего полторы-две минуты, снимали почти три часа – каждый раз обращая внимание на маленькие детали, интонации в словах, взгляды.

По сюжету новой лирической комедии, мужчина решает изменить жене с незнакомкой из сети. Только вот не задача, этой незнакомкой, которая до последнего скрывает свое истинное обличье, как раз и оказывается супруга главного героя.

Наблюдая за происходящим на площадке, сложно не обратить внимание на идеальную фигуру Екатерины Климовой – исполнительницы главной роли, устроившей, собственно, скандал на людях своему мужу (Иван Оганесян). Оказывается, по сюжету, у нее будет на это полное право, ведь ее благоверный до этого не раз будет пойман на горячем, а именно на попытках измены. Актриса, не так давно ставшая в четвертый раз матерью, выглядит сногсшибательно.

В облегающем платье и на каблуках на высокой шпильке Климова производит впечатление роковой недоступной женщины, но в перерывах между съемками актриса не выглядит заносчивой или самовлюбленной и открыта к общению. Она не стесняется на глазах у всей съемочной группы поправлять маленький микрофон петличку в декольте и аккуратно подтягивать чулки.

"Катя, покажи все тонкости издевательства над мужчинами, отыграйся на Ване за всех нас подлецов", – смеется режиссер Дмитрий Петрунь и просит актеров снова прогнать сцену. После нескольких репетиций звучит команда "Мотор!" и происходящее в офисе начинают снимать на камеру.

"На главные роли мы рассматривали несколько пар и остановились на самой подходящей, как мне кажется, – говорит режиссер Дмитрий Петрунь. – Когда мы уже определились, что лучше всего смотрятся вместе Екатерина и Иван, то устроили для них пробы. Когда актеры стали читать свои реплики и смотреть друг на друга, мы поняли, что это действительно муж и жена".

Четвертое материнство актрисы никак не повлияло на задержку самого съемочного процесса. "Пробы мы проводили в первую очередь для того, чтобы посмотреть, как Екатерина выглядит после рождения четвертого ребенка, – продолжил режиссер. – Актриса продемонстрировала прекрасную физическую форму и очень быстро восстановилась. И вообще я надеюсь, что благодаря этому фильму зритель откроет для себя по-новому актрису Екатерину Климову – более взрослую и опытную".

Вместе с Екатериной Климовой и Иваном Оганесяном в фильме играют такие метры украинского кинематографа как Ада Роговцева и Владимир Горянский. Роговцева примерила роль актрисы в летах, которая оказывается в центре всех событий квартиры Ольги и Сергея из-за слишком тонких стен в доме. Так из обычной соседки Ада становится практически членом их семьи, как и ее пес Бернар. Ведь кроме друг друга у них больше никого и не было. А из-за жуткого одиночества быть частью их бытия стало для Ады жизненно важным.

Горянский же сыграет журналиста-телевизионщика Сан Саныча, который оказывается в эпицентре проявления характера Ольги на работе. Он открывает ее как новую страницу старой неинтересной книги и, в некотором роде, помогает основательно самоутвердиться за счет телеканала и образа ведущей. Также одну из главных ролей в фильме исполнит певица и актриса Алина Гроссу, она сыграет тележурналистку Варвару.

Смотрите премьеру новогодней комедии "Я люблю своего мужа" в эту пятницу, 30 декабря, в 21:00 на канале "Украина".