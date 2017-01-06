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Актриса Елена Воробей ради идеальных ягодиц делает специальный массаж http://www.segodnya.ua/img/article/7860/10_main.1483706695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/10_tn.1483706695.jpg Звезды Воробей намекнула, что умудрилась даже похудеть за новогодние праздники.

Актриса Елена Воробей ради идеальных ягодиц делает специальный массаж

Сегодня, 16:00

Воробей намекнула, что умудрилась даже похудеть за новогодние праздники.

Елена Воробей. Фото: Instagram
Елена Воробей. Фото: Instagram

Известная пародистка и актриса Елена Воробей решила обрести идеальные ягодицы. Актриса отправилась на процедуру к специалисту.

Воробей засняла весь процесс на видеокамеру и поделилась получившимся роликом в Instagram. Актриса намекнула, что умудрилась даже похудеть за новогодние праздники.

"Попа ушла. Я такого от нее не ожидала! Ушла, но обещала скоро вернуться", – написала Елена и показала, как делает особый массаж.
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Источник:

"Сегодня"

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