Актриса Галина Безрук рассказала о своих сложных родах

Актриса и певица Галина Безрук поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным фото с крохотной дочкой.

Напомним, актриса родила девочку 13 декабря. На днях Безрук впервые рассказала о непростых родах и поблагодарила мужа – актера Артема Алексеева за оказанную поддержку.

"Месяц назад мы с tema_alekseev родили нашу плюшечку! Именно родили, потому что практически все 11 часов моих родов муж был рядом, поддерживал, контролировал пульс и дыхание и "строил" меня в хорошем смысле этого слова. Наверное, благодаря его контролю, роды, которые вполне могли закончиться на операционном столе (потому что Артемовну я переносила почти на две недели, и вес ее был уже 4600, и 59 см рост) прошли образцово-показательно. Я не скрываю, что горжусь этим. Наша командная работа всегда дает замечательный результат! Будь то работа в кадре, на сцене или в родовой. Папуля, я поздравляю тебя, благодарю и очень люблю! Хотя, я до сих пор не верю, как я это сделала...Спасибо всем, кто принимал участие в появлении Артемовны на свет и близким, которые поддерживали меня все эти месяцы моей бесконечной беременности. Ну а нашу сладуху-дочь с первым маленьким, но таким серьезным юбилейчиком", – призналась звезда.

Фото: Instagram