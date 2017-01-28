Актриса из Ирана бойкотирует "Оскар" из-за Трампа

Вчера, 14:39

Таране Алидости снялась в картине "Коммивояжер", которая претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Иранская актриса Таране Алидости. Фото: twitter.com/t_alidoosti/media
Иранская актриса Таране Алидости. Фото: twitter.com/t_alidoosti/media

Иранская актриса Таране Алидости бойкотирует американскую премию "Оскар" из-за президента США Дональда Трампа, который планирует приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, сообщает Reuters.

Отмечается, что актриса снялась в картине "Коммивояжер" Асгара Фархади, которая претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В twitter актриса написала, что не поедет на церемонию вручения премии в знак протеста. По словам Алидости, запрет на визы для иранцев является "расистским".

Отмечается, что в проекте указа Трампа упоминаются Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Ранее звезда "Теории большого взрыва" заявила, что готова стать мусульманкой из солидарности.
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