Актриса из Ирана бойкотирует "Оскар" из-за Трампа
Таране Алидости снялась в картине "Коммивояжер", которая претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"
Иранская актриса Таране Алидости бойкотирует американскую премию "Оскар" из-за президента США Дональда Трампа, который планирует приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, сообщает Reuters.
Отмечается, что актриса снялась в картине "Коммивояжер" Асгара Фархади, которая претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
В twitter актриса написала, что не поедет на церемонию вручения премии в знак протеста. По словам Алидости, запрет на визы для иранцев является "расистским".
Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo— Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) 26 января 2017 г.
Отмечается, что в проекте указа Трампа упоминаются Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.
Ранее звезда "Теории большого взрыва" заявила, что готова стать мусульманкой из солидарности.
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