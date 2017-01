Актриса из Ирана бойкотирует "Оскар" из-за Трампа

Иранская актриса Таране Алидости бойкотирует американскую премию "Оскар" из-за президента США Дональда Трампа, который планирует приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, сообщает Reuters.

Отмечается, что актриса снялась в картине "Коммивояжер" Асгара Фархади, которая претендует на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В twitter актриса написала, что не поедет на церемонию вручения премии в знак протеста. По словам Алидости, запрет на визы для иранцев является "расистским".

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo