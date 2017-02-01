Актриса Кэтрин Хейгл показала новорожденного сына (фото)

Сегодня, 12:31

Кэтрин поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным семейным фото

Кэтрин Хейгл и Джош Келли. Фото: Instagram
Кэтрин Хейгл и Джош Келли. Фото: Instagram

Актриса Кэтрин Хейгл, которая в декабре 2016 года в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным семейным фото.

Звезда комедии "Голая правда" подарила мужу – музыканту Джошу Келли сына, которого назвали Джошуа Бишоп Келли-младший.

Хейгл показала новорожденного сына и поздравила мужа с днем рождения. "Как Joshbkelley заканчивает свой день рождения, прижимая спящего тезку! Невозможно выразить словами благодарность этому необыкновенному человеку и дню, когда он родился. С днем рождения, самый сексуальный, самый смешной, умный, талантливый, обаятельный мужчина, которого я встречала!",– написала Кэтрин и сфотографировала мужа с сыном на руках.

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Фото: Instagram 

Напомним, пара впервые стала биологическими родителями 20 декабря 2016 года, а до рождения сына удочерила двух девочек: Нэнси и Аделаиду.
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Источник:

"Сегодня"

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