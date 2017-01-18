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Актриса Кристина Милиан появилась на премьере в прозрачном платье без бюстгальтера (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/32_main.1484733945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/32_tn.1484733945.jpg Звезды Кристина в наряде, усыпанном пайетками, засветила пышную грудь

Актриса Кристина Милиан появилась на премьере в прозрачном платье без бюстгальтера (фото)

Сегодня, 13:00

Кристина в наряде, усыпанном пайетками, засветила пышную грудь

Недавно в лос-анджелесском кинотеатре "Chinese Theatre" состоялась премьера драмы "Закон ночи" с Беном Аффлеком и Сиенной Миллер в главных ролях.

На премьере 35-летняя актриса Кристина Милиан появилась в прозрачном платье от Pedram Couture.

Из-за отсутствия бюстгальтера под вспышками фотокамер стало ясно, что Милиан решила не надевать нижнее белье.

Кристина в наряде, усыпанном пайетками, засветила пышную грудь и белый утягивающий корсет.
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Источник:

"Сегодня"

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