Актриса Кристина Милиан появилась на премьере в прозрачном платье без бюстгальтера (фото)

Недавно в лос-анджелесском кинотеатре "Chinese Theatre" состоялась премьера драмы "Закон ночи" с Беном Аффлеком и Сиенной Миллер в главных ролях.

На премьере 35-летняя актриса Кристина Милиан появилась в прозрачном платье от Pedram Couture.

Из-за отсутствия бюстгальтера под вспышками фотокамер стало ясно, что Милиан решила не надевать нижнее белье.

Кристина в наряде, усыпанном пайетками, засветила пышную грудь и белый утягивающий корсет.