Актриса Кристина Милиан появилась на премьере в прозрачном платье без бюстгальтера (фото)
Кристина в наряде, усыпанном пайетками, засветила пышную грудь
Недавно в лос-анджелесском кинотеатре "Chinese Theatre" состоялась премьера драмы "Закон ночи" с Беном Аффлеком и Сиенной Миллер в главных ролях.
На премьере 35-летняя актриса Кристина Милиан появилась в прозрачном платье от Pedram Couture.
Из-за отсутствия бюстгальтера под вспышками фотокамер стало ясно, что Милиан решила не надевать нижнее белье.
Кристина в наряде, усыпанном пайетками, засветила пышную грудь и белый утягивающий корсет.
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