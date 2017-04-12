Актриса Любовь Толкалина высказалась о романе с Борисом Гребенщиковым

Актрисе Любови Толкалиной после расставания с режиссером Егором Кончаловским приписали новый роман. В российских СМИ появилась информация о том, что 39-летняя Любовь якобы встречается с лидером группы "Аквариум"- 63-летним Борисом Гребенщиковым.

Сегодня актриса опубликовала в Instagram селфи с музыкантом и прокомментировала слухи об их романе.

"Всем журналистам, а также их читателям, всем фантазерам, сплетникам, сумасшедшим, завистникам и сочувствующим – этот текст. Читаю новости о своей личной жизни, смотрю на старательно добытые фото и видео и вот что думаю: "Я считаю видео надо переснять! Борис Борисович, что думаете? Какое то оно слишком дружеское, милое, даже неловко. Нужно снять что-нибудь забористое, отчего сломался бы интернет, совсем". Гений современности, учитель, мастер, глыба, человек эпоха – для них престарелый рокер. Если красивая артистка – то обязательно гулящая, если миллионер, то вор. Роман – это понятно. Дружба, это непонятно, что такое. А что непонятно – враждебно. Нужно соотнести со своими примитивными категориями, повесить ярлыки, упростить, опошлить, сделать себе понятным и успокоиться. У нас дружба, а все, кто предпочитает сплетничать, продолжайте мерить своими мерками в меру своих талантов и способностей! Продолжайте шпионить! Это очень веселит", - поделилась звезда.