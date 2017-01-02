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Актриса Мария Кожевникова впервые решилась надеть ботфорты (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/91_main.1483361972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/91_tn.1483361972.jpg Звезды Кожевникова приобрела свои первые высокие сапоги

Актриса Мария Кожевникова впервые решилась надеть ботфорты (фото)

Сегодня, 17:00

Кожевникова приобрела свои первые высокие сапоги

Мария Кожевникова. Фото: Instagram
Мария Кожевникова. Фото: Instagram

Актриса Мария Кожевникова решила поддержать модный тренд. В гардеробе 32-летней артистки появились ботфорты выше колена.

Недавно Кожевникова приобрела свои первые высокие сапоги.

На странице в Instagram Мария поделилась фото в коротком платье, которое дополнила кожаными ботфортами.

"Вообще это мои первые ботфорты, долго думала, но судя по Вашим комментам, не зря решилась", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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