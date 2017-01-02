Актриса Мария Кожевникова впервые решилась надеть ботфорты (фото)

Актриса Мария Кожевникова решила поддержать модный тренд. В гардеробе 32-летней артистки появились ботфорты выше колена.

Недавно Кожевникова приобрела свои первые высокие сапоги.

На странице в Instagram Мария поделилась фото в коротком платье, которое дополнила кожаными ботфортами.

"Вообще это мои первые ботфорты, долго думала, но судя по Вашим комментам, не зря решилась", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram