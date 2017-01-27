Актриса Миша Бартон госпитализирована на психиатрическое обследование
Приехавшие сотрудники правоохранительных органов нашли актрису, одетую лишь в широкую рубашку-платье с галстуком на шее
В четверг утром Миша Бартон была доставлена в больницу на добровольное психиатрическое обследование. Актриса согласилась на госпитализацию после того, как вчера соседи вызвали в ее дом полицию, пожаловавшись на пугающее поведение Миши.
Приехавшие сотрудники правоохранительных органов нашли актрису, одетую лишь в широкую рубашку-платье с галстуком на шее. Звезда сериала "Одинокие сердца" странно себя вела: называла свою мать ведьмой, бормотала непонятные фразы и в итоге упала на землю с криком о том, что она чувствует, что все кончено.
Буквально за пару дней до инцидента Бартон отпраздновала с друзьями свое 31-летие. По словам очевидцев, на вечеринке Миша выглядела веселой и отлично проводила время, не подавая признаков расстройства.
Это уже не первый раз, когда Миша Бартон отправляется на психиатрическое лечение – в 2009 году актриса уже была принудительно госпитализирована в психиатрическую больницу.
Напомним, что Бартон прославилась благодаря своей роли в сериале "Одинокие сердца". Но после того как проект закрылся, карьера Миши пошла на спад.
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