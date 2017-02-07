Актриса Наталья Рудова осталась без одежды и нижнего белья во время съемки (фото)

Сегодня, 09:01

Актриса решила продемонстрировать все достоинства своей фигуры и полностью разделась

Наталья Рудова. Фото: Instagram
Наталья Рудова. Фото: Instagram

Актриса Наталья Рудова на странице в Instagram потрясла "голым" фото. Наталья решила продемонстрировать все достоинства своей фигуры и полностью разделась для фотосессии на крыше.

На черно-белом фото 33-летняя Рудова позирует без одежды, прикрывая обнаженную грудь руками.

"Почитав ваши комментарии под вчерашним фото, я поняла, что секса в стране так и нет, что нужно вас спасать и брать ситуацию в свои руки. А то мы все вымрем. Вот, беру", – подписала кадр звезда.

"Шикарное тело", "Грудь красивая", "Красивая, но я считаю такие фото не нужно выкладывать на общий обзор", "Такими темпами дойдешь до порно фото", "И не стыдно", "Фотошопа хватает", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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