Актриса Нина Добрев изменила имидж (фото)

28-летняя канадская актриса Нина Добрев решилась на кардинальные перемены: она сделала асимметричный текстурированный боб. А ведь исполнительница главной роли в сериале "Дневники вампира" всегда носила только длинные волосы, – пишет peopletalk.ru.

Фото опубликовано Nina Dobrev (@ninadobrev) Июл 15 2016 в 9:59 PDT

По словам стилиста Рионы Капри (у которой также часто приводит волосы в порядок другая звезда – Селена Гомес), постричься Нина решила только потому, что у нее недавно (9 января) был день рождения и она очень хотела что-то в себе изменить.

Фото опубликовано Nina Dobrev (@ninadobrev) Янв 10 2017 в 1:33 PST

"В 2016 году были актуальны милые, воздушные и легкие прически. В этом году в тренде окажутся более дерзкие варианты, – рассказывает Риона. – Короткие волосы открывают шею и акцентируют внимание на лице. Нине очень идет такая стрижка. С ней она выглядит очень сексуально!"

Видео опубликовано Nina Dobrev (@ninadobrev) Янв 10 2017 в 2:05 PST

Напомним, что Нина стала известна как Елена Гилберт из сериала "Дневники вампира". Недавно создатель и исполнительный продюсер фильма Джули Плек намекнула, что Нина появится в восьмом сезоне, который, по слухам, может стать заключительным для сериала.