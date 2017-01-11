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Актриса Нина Добрев изменила имидж (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/39_main.1484170378.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/39_tn.1484170378.jpg Звезды Красотка сделала асимметричный текстурированный боб

Актриса Нина Добрев изменила имидж (фото)

Сегодня, 23:30

Красотка сделала асимметричный текстурированный боб

Нина Добрев. Фото: instagram.com/ninadobrev
Нина Добрев. Фото: instagram.com/ninadobrev

28-летняя канадская актриса Нина Добрев решилась на кардинальные перемены: она сделала асимметричный текстурированный боб. А ведь исполнительница главной роли в сериале "Дневники вампира" всегда носила только длинные волосы, – пишет peopletalk.ru.

По словам стилиста Рионы Капри (у которой также часто приводит волосы в порядок другая звезда – Селена Гомес), постричься Нина решила только потому, что у нее недавно (9 января) был день рождения и она очень хотела что-то в себе изменить.

"В 2016 году были актуальны милые, воздушные и легкие прически. В этом году в тренде окажутся более дерзкие варианты, – рассказывает Риона. – Короткие волосы открывают шею и акцентируют внимание на лице. Нине очень идет такая стрижка. С ней она выглядит очень сексуально!"

Напомним, что Нина стала известна как Елена Гилберт из сериала "Дневники вампира". Недавно создатель и исполнительный продюсер фильма Джули Плек намекнула, что Нина появится в восьмом сезоне, который, по слухам, может стать заключительным для сериала. 
актриса, дневники вампира, нина добрев

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