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Актриса Нонна Гришаева отдыхает с семьей в Мексике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/14_main.1483708073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/14_tn.1483708073.jpg Звезды Гришаева уже побывала в парке развлечений и на острове Косумель 

Актриса Нонна Гришаева отдыхает с семьей в Мексике (фото)

Сегодня, 16:30

Гришаева уже побывала в парке развлечений и на острове Косумель 

Нонна Гришаева. Фото: Instagram
Нонна Гришаева. Фото: Instagram

Актриса Нонна Гришаева поделилась с поклонниками на странице в Instagram фотографиями с путешествия.

Новогодние каникулы актриса вместе с семьей проводит в Мексике.

На одном из фото Нонна позирует в компании родных людей – мужа Александра Нестерова и детей: 20-летней дочери Насти и 10-летнего сына Ильи.

Гришаева уже побывала в парке развлечений Xenses и на острове Косумель в Карибском море.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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