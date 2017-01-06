Актриса Нонна Гришаева отдыхает с семьей в Мексике (фото)
Гришаева уже побывала в парке развлечений и на острове Косумель
Актриса Нонна Гришаева поделилась с поклонниками на странице в Instagram фотографиями с путешествия.
Новогодние каникулы актриса вместе с семьей проводит в Мексике.
На одном из фото Нонна позирует в компании родных людей – мужа Александра Нестерова и детей: 20-летней дочери Насти и 10-летнего сына Ильи.
Гришаева уже побывала в парке развлечений Xenses и на острове Косумель в Карибском море.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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