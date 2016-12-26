Актриса Олеся Власова: "Детей нужно уметь отпускать"

Популярная актриса Олеся Власова рассказала "Сегодня" о материнстве, старении персонажей и любимых ролях.

— Олеся, вам досталась роль Марины в сериале "Райское место", премьера которого состоится на канале "Украина" 9 января в 18:00. Расскажите о своем персонаже.

— Мой персонаж — отрицательный, и меня это очень радует, поскольку мне нечасто дают возможность сыграть негативных героев. Отрицательных персонажей, в принципе, играть весело и интересно! Но во мне чаще видят положительных героинь. Из-за мягких черт лица, наверное.

— Тяжело было вжиться в роль Марины?

— У меня было очень мало времени на подготовку к роли, но с Божьей помощью, думаю, у меня получилось сыграть Марину такой, какой ее увидел режиссер — самолюбивой женщиной, которая боится старости, уделяет кучу времени своему внешнему виду, но у нее не всегда это получается. Марина неглупа, но она ни дня не работала по специальности — она переводчик английского языка. Она мечтает, чтобы когда-нибудь ее муж Роман, а потом и сын Максим стали владельцами отеля "Райское место" — лакомым кусочком, вокруг которого и будут развиваться все события сериала.

— Марина активно вмешивается в личную жизнь своего сына Максима. Как считаете, правильна ли такая позиция родителей — контролировать, где и с кем проводят время их дети?

— Я читала много литературы по поводу взаимоотношений родителей и детей. И вот что они говорят: ребенка, который достиг возраста 16—17 лет, нужно отпустить. Пусть он сам выбирает, с кем ему дружить, гулять, встречаться. Это очень трудно, особенно для мамы. Дети — это гости: их нужно вырастить, развить и отпустить. Я даже боюсь подумать, что будет со мной, когда моим дочкам будет по 17 лет (улыбается). Варваре и Полине почти по 6 и 8 лет, но я даже в таком возрасте стараюсь давать им свободу действий. Например, я не навязываю им, что носить. Одежду они выбирают сами, а я уважаю их мнение — они имеют на него право.

— А вы задумывались о том, что когда-то ваши дочери подрастут и тоже начнут встречаться с парнями. Вы будете обсуждать с ними их выбор? Будете давать советы?

— Да. Но буду всегда говорить им: если вам мое мнение интересно, то я думаю так и так. Я как мама просто не смогу промолчать! А прислушаются они ко мне или нет — это уже их дело.

— Вы — строгая мама или подружка для своих дочек?

— Я очень добрая мама. Я все разрешаю своим детям, балую их, все покупаю. И не только тогда, когда я на съемках и редко с ними вижусь. Так происходит всегда. Я не могу им запрещать. Я вообще не строгая мама. Просто мне кажется, что девочек нужно любить, баловать, защищать, чтобы они выросли женщинами, которые умеют принимать подарки и дарить радость окружающим.

— А чем увлекаются ваши дети?

— Старшая, Полина, уже успела сняться в клипе украинской певицы ONUKA и в двух фильмах. Она очень артистичная у нас, любит внимание. Варвара пока отстает от своей сестры и очень переживает по этому поводу (смеется). Она смотрит на Полину и, конечно же, ей тоже хочется где-то "засветиться". Кроме того, Полина ходит в художественную школу — она неплохо рисует, а Варвару записали на танцы, но ходить туда она не горит желанием. Она очень пластична, и мы с мужем хотели бы, чтобы она развивала и дальше свою гибкость.

— А планируете ли вы еще родить братика своим дочкам?

— Конечно, планируем (улыбается). Я вообще люблю детей, мы не хотим останавливаться на двух. Я очень хорошо лажу с детьми и без проблем справляюсь с ними с первого дня жизни. Поэтому я бы с удовольствием рожала. Если Бог даст, то мы с мужем очень рады будем.