Актриса Равшана Куркова в купальнике похвасталась отдыхом в Таиланде (фото)
В отпуске на острове Пханган актриса похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Актриса Равшана Куркова порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото. Актриса вместе с друзьями наслаждается отдыхом в Таиланде.
36-летняя Куркова выбрала для отпуска остров в Сиамском заливе – Пханган.
Равшана арендовала виллу с бассейном и зеленой лужайкой. Актриса похвасталась подтянутой фигурой в белом платье-сетке и разнообразных купальниках.
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