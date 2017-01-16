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Актриса Равшана Куркова в купальнике похвасталась отдыхом в Таиланде (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/81_main.1484563806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/81_tn.1484563806.jpg Звезды В отпуске на острове Пханган актриса похвасталась подтянутой фигурой в бикини

Актриса Равшана Куркова в купальнике похвасталась отдыхом в Таиланде (фото)

Сегодня, 13:30

В отпуске на острове Пханган актриса похвасталась подтянутой фигурой в бикини

Актриса Равшана Куркова порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото. Актриса вместе с друзьями наслаждается отдыхом в Таиланде.

36-летняя Куркова выбрала для отпуска остров в Сиамском заливе – Пханган.

Равшана арендовала виллу с бассейном и зеленой лужайкой. Актриса похвасталась подтянутой фигурой в белом платье-сетке и разнообразных купальниках.
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Источник:

"Сегодня"

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