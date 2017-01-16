Актриса Равшана Куркова в купальнике похвасталась отдыхом в Таиланде (фото) Сегодня, 13:30 Просмотров: ...

В отпуске на острове Пханган актриса похвасталась подтянутой фигурой в бикини















Актриса Равшана Куркова порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото. Актриса вместе с друзьями наслаждается отдыхом в Таиланде. 36-летняя Куркова выбрала для отпуска остров в Сиамском заливе – Пханган. Равшана арендовала виллу с бассейном и зеленой лужайкой. Актриса похвасталась подтянутой фигурой в белом платье-сетке и разнообразных купальниках.